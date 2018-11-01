В центре Москвы рядом со Счетной палатой на проезде Девичьего Поля горит выселенное пятиэтажное здание. Площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров. Есть угроза, что огонь распространится на соседние постройки.

В центре Москвы рядом со Счетной палатой на проезде Девичьего Поля горит выселенное пятиэтажное здание. Площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров. Есть угроза, что огонь распространится на соседние постройки.Пожару присвоен второй, повышенный номер категории сложности по пятибалльной шкале. Рядом со зданием находится Военная академия имени Фрунзе. В настоящее время пожарные пытаются не допустить распространения огня на нее, передает телеканал "Россия 24".По данным сотрудников экстренных служб столицы, горящее здание может обрушиться.