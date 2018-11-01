Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сравнил 21-летнюю коллегу с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Он считает, что Елизавета Туктамышева не составит им конкуренцию.

Двукратныйолимпийский чемпион по фигурному катанию сравнил 21-летнюю коллегу с АлинойЗагитовой и Евгенией Медведевой. Он считает, что Елизавета Туктамышева несоставит им конкуренцию.После громкоготриумфа в 2015 году, когда Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, о нейдолго не было слышно. Теперь же, в связи с победой на этапе Гран-при в Канаде,спортсменка буквально "воскресла".Несмотряна то, что она обошла Медведеву, завоевавшую на соревнованиях в Канаде второеместо, Плющенко относится к триумфу Елизаветы скептически. Он считает, что еслиЗагитова или Медведева откатают чисто свои программы, то Туктамышева их необыграет. "Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке –нет. Речь, главным образом, о скольжении и презентации", – цитирует фигуристаРИА Новости.Материал дополняется