Двукратный
олимпийский чемпион по фигурному катанию сравнил 21-летнюю коллегу с Алиной
Загитовой и Евгенией Медведевой. Он считает, что Елизавета Туктамышева не
составит им конкуренцию.
Двукратный
олимпийский чемпион по фигурному катанию сравнил 21-летнюю коллегу с Алиной
Загитовой и Евгенией Медведевой. Он считает, что Елизавета Туктамышева не
составит им конкуренцию.
После громкого
триумфа в 2015 году, когда Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, о ней
долго не было слышно. Теперь же, в связи с победой на этапе Гран-при в Канаде,
спортсменка буквально "воскресла".
Несмотря
на то, что она обошла Медведеву, завоевавшую на соревнованиях в Канаде второе
место, Плющенко относится к триумфу Елизаветы скептически. Он считает, что если
Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, то Туктамышева их не
обыграет. "Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке –
нет. Речь, главным образом, о скольжении и презентации", – цитирует фигуриста
РИА Новости.
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