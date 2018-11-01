01.11.2018

2018-11-01 21:31:00

Подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских уволили из МВД

Трое правоохранителей, которых подозревают в изнасиловании коллеги

в Башкирии, уволены. Причиной такого решения стали "проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".



Более того, в связи с инцидентом проводится служебная проверка, передает портал "". "По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности", – добавили в пресс-службе МВД.