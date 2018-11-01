В помещение офиса зашла неизвестная и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитила денежные средства, принадлежащие организации...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО и ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемую в разбойном нападении на кредитную организацию», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Царицыно с заявлением о разбойном нападении обратилась специалист одной из кредитных организаций. По словам потерпевшей, в помещение офиса, расположенного на Кантемировской улице, зашла неизвестная и, угрожая предметом, похожим на нож, похитила денежные средства, принадлежащие организации, после чего скрылась.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22