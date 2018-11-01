"В ОМВД России по району Нагатинский затон поступило сообщение о грабеже от 81-летней жительницы района" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В ОМВД России по району Нагатинский затон поступило сообщение о грабеже от 81-летней жительницы района. По словам потерпевшей, она оставила сумку на скамейке и отошла на несколько метров. В этот момент неподалеку остановился автомобиль, водитель выскочил из машины, забрал сумку и сел за руль" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Заметив происходящее, пенсионерка попыталась вернуть похищенное, схватившись за сумку. Однако злоумышленник начал движение на транспортном средстве, протащил пожилую женщину по асфальту, а после того, как она упала, скрылся", - рассказала Ирина Волк. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель столицы. Похищенное имущество изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк