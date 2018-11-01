Помогают детям найти хобби. Депутаты Молодежной думы при ЗакСобрании области начали ряд благотворительных акций. Их цель - открыть творческий потенциал ребёнка. В проекте будут участвовать ребята из многодетных семей, детских домов и специализированных школ. Сегодня первые участники акции посетили урок гончарного дела.

Помогают детям найти хобби. Депутаты Молодежной думы при ЗакСобрании области начали ряд благотворительных акций. Их цель - открыть творческий потенциал ребёнка. В проекте будут участвовать ребята из многодетных семей, детских домов и специализированных школ. Сегодня первые участники акции посетили урок гончарного дела."Если изделие с пузырем воздуха попадет в печь, что произойдет?" - "Оно взорвется". - "Взорвется, все правильно! Поэтому нам нужно хорошенько отбить глину".Сегодня ребята из многодетных семей познают, что такое техника шара, шликер и ручная лепка. В гостях у гончарной школы дети из "Российского детского фонда. Мастер-класс по лепке из глины ребятам подарили депутаты Молодёжной думы. При поддержке председателя регионального Заксобрания Владимира Киселёва юные законодатели решили организовать цикл благотворительных акций. Думцы будут дарить детям возможность раскрыть творческий потенциал и приобрести новые навыки.Полина Касаткина, председатель Молодёжной Думы при ЗакСобрании области: "Мы на очередном нашем собрании Совета решили, что надо такие хобби распространять среди молодежи нашей области, чтобы каждый ребенок мог обрести для себя любимое занятие и в свободное время заниматься чем-то интересным для себя. Может быть, в будущем это будет для него даже его профессией".Влад Лызин в свои 12 уже научился сам создавать керамические изделия. Признается, что каждый раз получает от процесса много радостных эмоций.Владислав Лызин, участник мастер-класса: "Мне очень нравится лепить. Когда я первый раз лепил, это было очень захватывающе. Но, правда, ничего не получалось. Я думаю, это очень полезно и весело, потому что можно понять какое-то новое искусство".Под чутким руководством учителей гончарной школы дети сегодня лепили кита. Причем сами мастера за функциональную керамику. В такую посуду после обжига можно будет поместить конфеты или сухофрукты. Польза от таких уроков очевидная. Педагоги уверены: лепка из глины - успокаивает и развивает у детей мелкую моторику.Елизавета Комарова, мастер гончарной школы: "Глина в этом движении забирает все плохое у человека. Все-таки это моторика. Это пальчики, подушечки все чувствуют. Поэтому это очень важно, чтобы ребенок развивал свою моторику".Гончарная мастерская сегодня дала старт целому благотворительному проекту. Молодые парламентарии надеются, что к участию в нем присоединятся и владельцы других мастерских города Владимира. В планах Молодёжной думы продолжить сотрудничество с детскими фондами. В цикле мастер-классов примут также участие воспитанники детских домов и специализированных школ.