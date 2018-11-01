Поющая телеведущая Ольга Бузова очень много работает. У звезды не остается времени на личную жизнь.

Поющая телеведущая Ольга Бузова очень много работает. У звезды не остается времени на личную жизнь.Ольга призналась журналистам, что постоянно работает, у нее нет возможности смотреть сериалы и читать книги. Изредка она может позволить себе поход в кинотеатр. Ведь Бузова не только актриса, певица и телеведущая: с недавнего времени она модный кутюрье."Телевидение и сцена занимают 80 процентов моей жизни. Еще у меня бренд одежды Olga Buzova Design, для которого по ночам рисую эскизы, закупаю ткани и езжу на фабрики", – отметила артистка.Мало того, что у Бузовой нет времени на личную жизнь, так еще и претенденты попадаются неискренние. "В идеале я хочу, чтобы молодой человек познакомился со мной, не зная, кто я: просто увидел меня, ему бы понравились мои глаза или смех… Чтобы спросил, как меня зовут, а не можно ли со мной сфотографироваться. Страх, что я – только трофей и способ прославиться, будет всегда со мной, пока не дождусь человека, которому от меня ничего не нужно, ни подписчики, ни совместные съемки", – сообщила Ольга.В любом случае, пока у артистки нет времени на серьезные отношения. Бузова отмечает, что она трудоголик, однако ее кропотливый труд всегда остается за кадром."Вчера, например, только в восемь утра вернулась, а уже в час дня была на работе. Сегодня к вам приехала прямо с танцевальной студии – готовлюсь к большому шоу в честь выхода нового альбома. После – съемки шоу "Бородина против Бузовой" и "Дома 2", а оттуда на вокальную репетицию – к полуночи", – цитирует Ольгу The Hollywood Reporter.Примечательно, что у звезды был шанс найти свою любовь на шоу "Замуж за Бузову". Однако победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также появилась информация, что мужчина пришел на шоу проект ради пиара.