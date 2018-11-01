Начало нового месяца выдалось богатым на сплетни и сенсационные заявления знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года.
Начало нового месяца выдалось богатым на сплетни и сенсационные заявления знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года.
По информации Кенсингтонского дворца, Миддлтон приехала в музей перед Днем перемирия, чтобы узнать о своих предках, которые погибли в Первой мировой войне. Она просмотрела письма, касающиеся трех братьев прабабушки.
При этом Кейт прекрасно выглядела. Для выхода в свет она выбрала синее платье с рукавами длиной три четверти от британского модельера Дженни Пакхема. Образ дополнили бежевые лодочки на высоком каблуке. Читайте это, а такжевсе последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".
Веселые поминки, устроенные вдовой Николая Караченцова, шокировали не только поклонников артиста, но и его друзей. Ролик, в котором ликующая Людмила Поргина кричит за поминальным столом: "За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора! Ура, ура, ура!", немало удивил художника Никаса Сафронова.
"Я даже не ожидал, что такое может произойти, – прокомментировал он безобразную вакханалию. – В России испокон веков существуют православные традиции, и их нужно соблюдать, тем более когда на отпевание пришел сам патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души..."
Во многих странах мира люди отметили Хеллоуин. Не остался в стороне от модного веяния и Гоген Солнцев. Судя по хештегам к его последней публикации в социальной сети Instagram, мужчина закатил праздник. На фотографии Солнцев запечатлен в черно-салатовом наряде и с шикарной короной из перьев на голове.
Впрочем, нет твердой уверенности, что снимок сделан именно сейчас. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.
Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в Театр имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") почти одновременно. А в 1974 году блистали в спектакле Марка Захарова "Тиль", который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами.
"Коля стал моим любимым партнером на сцене, – заверила Чурикова. – Его с Людочкой мы всегда считали близкими друзьями. У нас почти одновременно родились мальчишки. Наши ребята вместе отдыхали, играли. Когда я приходила в гости в семью Караченцовых, видела, что все стены подъезда были расписаны. Женщины писали, как они его любят, назначали свидания".
Супруга солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова подвела итоги ушедшего октября. Регина Бурд сообщила о расставании, отметив, что это плюс.
Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Она находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.
Последние новости шоу-бизнеса насегодня, 1 ноября 2018 года, читайте в и специальных .