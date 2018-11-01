Посол США в России Джон Хантсман дал развернутое интервью, в котором рассказал о жизни в Москве, об отношениях между нашими странами, о впечатлениях от Путина, высылке дипломатов и других проблемах. Кроме того, он сообщил, что у него обнаружен рак, и на днях он летит на родину лечиться.

Посол США в России Джон Хантсман дал развернутое интервью изданию Deseret News. Репортер специально приехал в Москву, чтобы расспросить высокопоставленного дипломата о жизни в Москве, об отношениях между нашими странами, о его впечатлениях от Путина, высылке дипломатов и других проблемах.В большом материале, который подготовил журналист, рассказывается и о личных пристрастиях посла, и о его семье.Кроме того, в публикации сообщается, что у Джона Хантсмана обнаружено онкологическое заболевание, и на днях он намерен улететь в США лечиться.Посол рассказал, что сначала обнаружил темное пятно за ухом, затем – на бедре. Когда он летал в родную Юту, то посетил врача, а диагноз (меланома) узнал, когда вернулся в Россию.Хантсман надеется, что поскольку рак "вовремя подхватили", он излечится, и все будет хорошо. Для этого ему необходимо проходить регулярные медосмотрыПосле саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина (он прошел в Хельсинки 16 июля) один из американских журналистов призвал Хантсмана покинуть свой пост, поскольку он работает не на президента, а "на человека, которым манипулируют". На это посол США в России ответил, что его работа здесь слишком важна, чтобы от нее отказаться.Послом США в РФ Джон Хантсман является с 3 октября 2017 года. Он был губернатором штата Юта и кандидатом в президенты страны.