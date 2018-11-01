Пожарным удалось локализовать возгорание в заброшенном доме, расположенном между Счетной палатой России и общежитием Общевойсковой академии российских вооруженных сил в центре Москвы.

Пожарным удалось локализовать возгорание в заброшенном доме, расположенном между Счетной палатой России и общежитием Общевойсковой академии российских вооруженных сил в центре Москвы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.В центре Москвы горит заброшенный дом, расположенный по адресу Зубовская улица, дом 14/2. Общая площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.Ранее МЧС сообщало, что эвакуация людей из соседних зданий не производилась.