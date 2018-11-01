Возгорание в заброшенном здании в центре Москвы ликвидировано. В настоящее время пожарные продолжают проливку дома, а чуть позднее приступят к разбору завалов.

Возгорание в заброшенном здании в центре Москвы ликвидировано. Об этом СМИ сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС столицы.В настоящее время пожарные продолжают проливку дома, а чуть позднее приступят к разбору завалов.Площадь пожара в выселенном здании, расположенном по адресу Зубовская улица, дом 14/2, составила 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили вторую из пяти возможных категорию сложности. К борьбе с огнем были привлечены более 80 сотрудников МЧС и 25 единиц специальной техники.Ранее заместитель главы ГУ МЧС Москвы Сергей Желтков сообщил, что распространения огня на близлежащие постройки допущено не было. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Концентрация вредных веществ в воздухе в норме, передает агентство "Интерфакс".