Оскорбительной кричалкой встретили болельщики Спартака
капитана команды. Денис Глушаков после
перерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России с
махачкалинским Анжи.
Оскорбительной кричалкой встретили болельщики "Спартака"
капитана команды. Денис Глушаков после
перерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России с
махачкалинским "Анжи".
Денис Глушаков за 15 минут до начала встречи вместе с
остальными игроками заканчивал предстартовую разминку. В это время зрители,
собравшиеся на трибуне D, начали скандировать нецензурную кричалку в адрес
капитана.
Фанатов пытались призвать к порядку: диктор по стадиону
напомнил им, что арена – это "красно-белая территория без мата". Однако
болельщики не удержались от свиста, когда Глушаков был объявлен в качестве
игрока стартового состава.
Свист с трибун сопровождал каждое касание мяча
полузащитником "Спартака". Перед матчем клуб болельщиков "Фратрия"
напомнил руководству ФК о своем требовании отстранить Глушакова.
Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с
основной командой в сентябре, по решению Массимо Карреры. 22 октября Каррера был освобожден от должности
главного тренера. Исполняющим обязанности на этом посту стал Рауль Рианчо,
который вернул Глушакова и Ещенко к тренировкам с основным составом. Однако на
поле они пока не выходили.
Напомним, в сентябре этого года Дарья Глушакова застала супруга в бане с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала незнакомку проституткой.24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.