Оскорбительной кричалкой встретили болельщики Спартака капитана команды. Денис Глушаков после перерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России с махачкалинским Анжи.

Оскорбительной кричалкой встретили болельщики "Спартака"капитана команды. Денис Глушаков послеперерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России смахачкалинским "Анжи".Денис Глушаков за 15 минут до начала встречи вместе состальными игроками заканчивал предстартовую разминку. В это время зрители,собравшиеся на трибуне D, начали скандировать нецензурную кричалку в адрескапитана.Фанатов пытались призвать к порядку: диктор по стадионунапомнил им, что арена – это "красно-белая территория без мата". Однакоболельщики не удержались от свиста, когда Глушаков был объявлен в качествеигрока стартового состава.Свист с трибун сопровождал каждое касание мячаполузащитником "Спартака". Перед матчем клуб болельщиков "Фратрия"напомнил руководству ФК о своем требовании отстранить Глушакова.Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий сосновной командой в сентябре, по решению Массимо Карреры. 22 октября Каррера был освобожден от должностиглавного тренера. Исполняющим обязанности на этом посту стал Рауль Рианчо,который вернул Глушакова и Ещенко к тренировкам с основным составом. Однако наполе они пока не выходили.Напомним, в сентябре этого года Дарья Глушакова застала супруга в бане с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала незнакомку проституткой.24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.