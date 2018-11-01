Владимир Пресняков и Наталья Подольская с шиком отметили Хеллоуин. Однако это пришлось по душе не всем.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с шиком отметили Хеллоуин. Однако это пришлось по душе не всем.Накануне многие отечественные знаменитости переоделись, чтобы отметить День всех святых. Праздник пришел к нам из-за рубежа и укоренился как светское мероприятие, на которое принято наряжаться в костюмы и веселится. В нашей стране Хеллоуин не имеет ничего общего с почитанием духов, как это принято, к примеру, в месте его возникновения – Ирландии и Шотландии.Вот и семейство Пресняковых нарядилась для забавы. В детском саду, который посещает младший сын певца Артемий, устроили костюмированную вечеринку.Владимир нарядился Бэтменом, Наталья подольская облачилась в наряд Черной вдовы, а их наследник примерил образ ниндзя. Получилась настоящая команда супергероев. "Мы готовы! Спасем этот мир", – написала Наталья в личном микроблеге.Владимир также похвастался костюмом перед поклонниками. Он опубликовал снимок на своей странице в Instagram. Отметим, что не все фолловеры позитивно отнеслись к тому, что артисты решили отметить Хеллоуин. Многие осудили звезд, ведь, по их словам, это не “наш” праздник и то, что делает певец, дико для русского человека."Я даже знаю ПОЧЕМУ .. Потому что это НЕ НАШ праздник,который зачем-то нам навязывают со всех сторон !(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ВЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ?", "Ничего хорошего нет в том, что нами правит дьявол.🙏🙏🙏", "Дибильный праздник, не по русски одеваться в мертвецов и всякую нечисть🤮", – распекали звезд интернет-обыватели.Владимир и Наталья решили не обращать внимание на реакцию подписчиков и игнорировали гневные выпады. Однако старший сын Преснякова Никита не смог остаться в стороне. Он решил вступиться за отца."Водка, борщ, пельмени тоже не наше изначально. Давайте ездить тогда на Наших авто и носить Нашу одежду. И не вздумайте бургеры и пиццы есть, это же тоже не наше!" – ответил молодой человек злопыхателям.Многие поддержали Преснякова-младшего. "Сколько можно уже по методичке жить?! Не наш!!! Ну так не отмечайте. Наш Новый год -1 сентября. Но вы, небось, елку то наряжаете и оливье трескаете🤣", – отметил один из комментаторов.