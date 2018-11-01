Во Владимире снова изменятся автобусные маршруты. По просьбе пассажиров. Речь идёт о маршрутах № 18-С, и № 23. Первый возвращается на улицу Горького, а второй будет поворачивать ко Дворцу детского и юношеского творчества. С какого числа произойдут изменения? Почему сократили 18-ый маршрут? И что намерена делать компания АДМ, чтобы оправдать статус самого крупного перевозчика в городе Владимире? Ситуацию с общественным транспортом оценил Александр Инин.

Во Владимире снова изменятся автобусные маршруты. По просьбе пассажиров. Речь идёт о маршрутах № 18-С, и № 23. Первый возвращается на улицу Горького, а второй будет поворачивать ко Дворцу детского и юношеского творчества. С какого числа произойдут изменения? Почему сократили 18-ый маршрут? И что намерена делать компания "АДМ", чтобы оправдать статус самого крупного перевозчика в городе Владимире? Ситуацию с общественным транспортом оценил Александр Инин.После того как "БигАвтоТранс" добровольно оставил свои маршруты ответственность пала на компанию "АДМ", самого крупного перевозчика Владимира. У него и до этого было 15 маршрутов, а после конкурса на освободившиеся добавились ещё 5. Заблаговременно "АДМ" начала наращивать автобусный парк. В СМИ появилась информация, что компания приобретает 50 новых "Волгабасов". Сейчас на линии выходит 137 машин, а к концу ноября их будет 170.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "Когда возникает ситуация вообще со сменой чего-либо, никакая смена не проходит гладко. Да, были накладки. Было непонятно, как "БигАвтоТранс" будет уходить с маршрутов. Написали письмо об отказе от маршрутов с определённой даты, а ушли раньше. Тоже для нас это стало небольшим испытанием".Сейчас переходный период заканчивается. Уже проведён конкурс на маршруты, оставленные прежним перевозчиком. В конкурентных условиях они достались "АДМ". Кроме того, компания не боится экспериментировать. Откликнулась на предложение горожан, которые просили пустить автобусы туда, где они очень необходимы.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "21-й маршрут сейчас проходит по ул. Тракторной и Рокадной дороге, где не только много торговых центров, но и достаточно большая промышленная зона. Где много предприятий, на которых работает достаточно большое количество людей".Общественный транспорт на Тракторной - не диковинка. В советские времена по этой улице ходили автобусы 15-го маршрута. Но потом Советский Союз исчез, а вместе с ним с Тракторной исчезли и автобусы. И вот теперь они возвращаются.Людмила: "Ну, мне нравится. Да, очень удобно".Корреспондент: "Скажите, если бы сейчас не эта остановка, вы бы на Горького пошли?" -Елена: "Ну, естественно. Самая ближайшая остановка - это Горького".Любовь Николаева: "Дело в том, что у нас машина, но мы её оставили, поэтому мы пешеходы, поскольку машина в сервисе стоит. А так - очень-очень нужно. Вот сейчас нам бы пришлось пешком идти".Виталий Николаев: "Сейчас нормально стало. Автобус. Только бы почаще бы ходили. Больше ничего".На новом отрезке 21-го маршрута пока три остановки: у торгового центра, мясокомбината и на улице Почаевской. Планируются ещё одна на Тракторной улице и одна на пересечении Рокадной дороги с улицей Усти-на-Лабе, что поднимет привлекательность маршрута. И уж совсем было бы замечательно, если бы приложение Яндекса, созданное для тех, кто пользуется общественным транспортом, работало адекватно. Пока оно почему-то не может уследить за всеми автобусами.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "Мы предоставляем сервису Яндекс всю информацию, которой обладаем по нашим маршрутам, по графикам движения. А уж насколько они оперативно и качественно свой сервис ведут?!"Переходный период заканчивается и на автобусном маршруте 18с. Маршрут самый длинный. Его протяжённость 30 километров. Основная цель - доставлять жителей микрорайона Лесной до Владимира. Но из-за ремонта трассы М-7 делать это стало всё труднее. Транзитный транспорт пошёл через город, начал создавать пробки. Из-за них график движения 18-х автобусов стал сбиваться.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Мы понимали, что можем сколько угодно штрафовать перевозчика или требовать от него соблюдения интервалов движения, чтоб он выпускал дополнительные машины - хоть 20 машин выпусти - они будут стоять в тех же пробках. Поэтому было принято решение изменить маршрут, сделав его короче, - соответственно, интервалы движения уменьшаются объективно. И отдел транспорта и связи предложил, чтобы автобус ехал по ул. Мира через ДТЮ и далее на улицу Балакирева".Жителей это не устроило, особенно студентов. Чтобы добраться до ВлГУ, им теперь приходится ездить с пересадкой. И людей услышали. В мэрии прошло совещание с руководителями транспортной отрасли, на котором глава администрации Андрей Шохин сообщил, что маршрут 18с будет скорректирован с учётом пожеланий пассажиров.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Андрей Шохин прислушался к аргументам и согласовал изменение маршрута. Надеемся, это уже окончательное изменение, потому что именно об этом просили нас жители. Автобус 18с следует из Лесного через улицу Горького и на конечную остановку "Кафе "Рябинка".Cнова по Горького, и на этот раз до "Рябинки", 18-е автобусы пойдут с 3 ноября. И с этого же дня произойдёт незначительное изменение в движении автобусов № 23. Теперь они будут поворачивать к ДТЮ. Ранее этот маршрут пролегал по улице Мира без заезда к Дворцу творчества юных.