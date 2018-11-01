Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в стране
выросло огромное количество людей беспринципных – но при этом с гонором и при
деньгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, в
котором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.
Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в стране
выросло огромное количество людей беспринципных – но при этом с гонором и при
деньгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, в
котором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.
Пост Ксении Собчак писателя, по его признанию, растрогал. А
как иначе, если сама "законодательница мод", самая милая и
воспитанная девушка вдруг обратила внимание на внешность главного редактора RT Маргариты Симоньян. Какая
нежная забота, иронизирует Прилепин.
Перейдя на серьезный тон, литератор выразил удивление, что
Собчак позволила выставить себя в глупом свете. Однако, проверив все факты,
Прилепин убедился: запись "Что с прической Симоньян? Парик?" появилась
в Telegram-канале Собчак "Кровавая барыня".
Писатель подчеркивает: нет ничего более анекдотичного, чем
"праведный гнев" прогрессивных людей. "О, эти люди никогда не
переходят на личности... Они не шариковы, они преображенские. Одно их появление
в нашем мрачном свинарнике преображает действительность, от них исходит свет,
тепло, электричество. Не то что от нас, скотов", – саркастически замечает
автор.
Они сами по себе стиль, мода, милосердие, гуманизм. И все
остальные лучшие в мире понятия должны ассоциироваться только с ними, пишет
Прилепин. Именно они, и только они – интеллигенция. "Они несут добро в
лукошке, раздавая всем по ягодке: жри, зверье грязномордое!", – постепенно
распаляется литератор.
Этим "прогрессивным" людям все дозволено. Вот
Собчак восклицает "Позор!", видя человека под портретом Сталина. Ей
же самой не возбраняется позировать со свое1й фирменной улыбкой рядом с
портретом Бандеры. Ведь прогрессивным людям, одним из лучших представителей
которых является Собчак, можно прощать палачей. Это прогрессивные палачи,
которые убивали остальных, которых считали "быдлом", написал Захар Прилепин в Facebook..