Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в стране выросло огромное количество людей беспринципных – но при этом с гонором и при деньгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, в котором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.

Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в страневыросло огромное количество людей беспринципных – но при этом с гонором и приденьгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, вкотором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.Пост Ксении Собчак писателя, по его признанию, растрогал. Акак иначе, если сама "законодательница мод", самая милая ивоспитанная девушка вдруг обратила внимание на внешность главного редактора RT Маргариты Симоньян. Какаянежная забота, иронизирует Прилепин.Перейдя на серьезный тон, литератор выразил удивление, чтоСобчак позволила выставить себя в глупом свете. Однако, проверив все факты,Прилепин убедился: запись "Что с прической Симоньян? Парик?" появиласьв Telegram-канале Собчак "Кровавая барыня".Писатель подчеркивает: нет ничего более анекдотичного, чем"праведный гнев" прогрессивных людей. "О, эти люди никогда непереходят на личности... Они не шариковы, они преображенские. Одно их появлениев нашем мрачном свинарнике преображает действительность, от них исходит свет,тепло, электричество. Не то что от нас, скотов", – саркастически замечаетавтор.Они сами по себе стиль, мода, милосердие, гуманизм. И всеостальные лучшие в мире понятия должны ассоциироваться только с ними, пишетПрилепин. Именно они, и только они – интеллигенция. "Они несут добро влукошке, раздавая всем по ягодке: жри, зверье грязномордое!", – постепеннораспаляется литератор.Этим "прогрессивным" людям все дозволено. ВотСобчак восклицает "Позор!", видя человека под портретом Сталина. Ейже самой не возбраняется позировать со свое1й фирменной улыбкой рядом спортретом Бандеры. Ведь прогрессивным людям, одним из лучших представителейкоторых является Собчак, можно прощать палачей. Это прогрессивные палачи,которые убивали остальных, которых считали "быдлом", написал Захар Прилепин в Facebook..