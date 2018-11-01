Подвели итоги 2017 и наметили перспективы. В Белом доме состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. Впервые в нём председательствовал новый глава региона Владимир Сипягин. Какие вопросы обсудили члены Совета, узнала Маргарита Махрова.

Подвели итоги 2017 и наметили перспективы. В Белом доме состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. Впервые в нём председательствовал новый глава региона Владимир Сипягин. Какие вопросы обсудили члены Совета, узнала Маргарита Махрова.Впервые во главе Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе области - Владимир Сипягин. Он отметил, что в предыдущие годы на уровне законодательной и исполнительной власти было немало сделано для укрепления единства и развития культурных связей между разными народами Владимирской области. В ближайших перспективах - новые проекты. К примеру, губернатор предложил муниципалитетам создавать местные этнокультурные бренды, которые были бы интересны представителям разных национальностей. Потому что сейчас этнографический туризм развивается недостаточно.Владимир Сипягин, губернатор области: "Часто ограничивает не только инфраструктура, но и, к сожалению, обычная безинициативность на местах. Было бы здорово, чтобы мы, предложение, создали интернет-проект по этнокультурным брендам наших муниципалитетов, прежде всего, нам здесь всё понятно и так, а вот муниципалитетам лучше видно, как развивать это у них на местах. Поэтому, чтобы всё объединить нужен такой проект. Потому что сейчас век интернета!"К слову, по некоторым данным, сейчас в нашем регионе живут представители более 90 национальностей. По мнению губернатора, налаживать сотрудничество между всеми народами и религиями должны не только власти, но и общественники. Для чёткой работы нужны активные кадры на местах. В 2017 году усовершенствовали систему дополнительного образования подготовки специалистов, занимающихся вопросами межнациональных и культурных отношений. В числе передовых - Александровский район. Там работает более 25 национальных и религиозных организаций.Светлана Поваляева, зам. главы администрации Александровского района: "Представители большинства из них входят в состав Совета по делам национальностей, религий и казачества. Это и работа по социально-культурной адаптации мигрантов и организация крупных мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия в регионе".Иеромонах Варфоломей рассказал о наиболее крупных межнациональных проектах, которые в последние годы осуществили на территории региона. Среди них - издание сборника "История религий во Владимирском крае". Он представляет собой трилогию, 2 части которой уже были опубликованы. В преддверии Дня народного единства он вручил Владимиру Сипягину икону Казанской Божьей матери, которая считается покровительницей народного ополчения, поборовшего Смуту в государстве. Кроме того иеромонах Варфоломей предложил создать региональное отделение Всемирного русского народного собора.Иеромонах Варфоломей, настоятель прихода святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском государственном университете: "Главная цель этой организации - содействие духовному, культурному и социальному, экономическому возрождению России и русского народа, а также укрепление нравственности. В состав регионального отделения могут войти как юридические лица, так и граждане России, любой национальности, готовые работать на благо развития культуры России и русского народа".Губернатор инициативу поддержал. К слову, Владимир Сипягин отметил, что муниципалитетам нужно будет совершенствовать грантовую поддержку некоммерческих проектов и организаций. На уровне областного бюджета с 2019 года грантовая поддержка будет увеличена до 3 миллионов рублей, вместо 2,2.