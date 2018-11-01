Санкциями
против Украины Москва может повлиять на состав кандидатов на следующие
президентские выборы и фактически приручить главу Незалежной Петра
Порошенко. О последствиях шага Кремля для украинской политической элиты
рассказал политолог Павел Рудяков.
Санкциями
против Украины Москва может повлиять на состав кандидатов на следующие
президентские выборы и фактически приручить главу Незалежной Петра
Порошенко. О последствиях шага Кремля для украинской политической элиты
рассказал политолог Павел Рудяков.
По
его словам, одним из фигурантов санкционного списка может стать
украинский олигарх Ринат Ахметов, обладающий серьезным влиянием в
юго-восточных регионах страны. "Ахметов станет сговорчивее в
политических процессах для объединения условного лагеря Юго-Востока", -
сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.
Ограничительные меры, по мнению аналитика, могут иметь и демонстрационный эффект, показав, что некоторые представители украинской элиты, выступающие с резкими заявлениями в адрес России, имеют в соседней стране активы и бизнес.
"Ни для кого не секрет, что у генпрокурора Луценко есть элитная недвижимость в Крыму, записанная на подставных лиц", – привел пример Рудяков, добавив, что активы на полуострове могут быть у начальника госохраны Украины Валерия Гелетея.
В
санкционных списках, полагает эксперт, могут быть неожиданные имена,
что может сократить количество кандидатов на предстоящих президентских
выборах. Что касается президента Петра Порошенко, то он, предположил
политолог, может интересовать Москву как потенциальный переговорщик, на
позицию которого можно влиять угрозой введения санкций.
Напомним,
указ о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой
неделе президент России Владимир Путин. Составлением санкционного списка
занимается правительство. В кабмине заявили, что меры коснутся порядка
400 юридических и 50 физических лиц. Кремль может запретить поставку в
Россию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.