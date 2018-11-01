Санкциями против Украины Москва может повлиять на состав кандидатов на следующие президентские выборы и фактически приручить главу Незалежной Петра Порошенко. О последствиях шага Кремля для украинской политической элиты рассказал политолог Павел Рудяков.

Санкциямипротив Украины Москва может повлиять на состав кандидатов на следующиепрезидентские выборы и фактически приручить главу Незалежной ПетраПорошенко. О последствиях шага Кремля для украинской политической элитырассказал политолог Павел Рудяков.Поего словам, одним из фигурантов санкционного списка может статьукраинский олигарх Ринат Ахметов, обладающий серьезным влиянием вюго-восточных регионах страны. "Ахметов станет сговорчивее вполитических процессах для объединения условного лагеря Юго-Востока", -сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.Ограничительные меры, по мнению аналитика, могут иметь и демонстрационный эффект, показав, что некоторые представители украинской элиты, выступающие с резкими заявлениями в адрес России, имеют в соседней стране активы и бизнес."Ни для кого не секрет, что у генпрокурора Луценко есть элитная недвижимость в Крыму, записанная на подставных лиц", – привел пример Рудяков, добавив, что активы на полуострове могут быть у начальника госохраны Украины Валерия Гелетея.санкционных списках, полагает эксперт, могут быть неожиданные имена,что может сократить количество кандидатов на предстоящих президентскихвыборах. Что касается президента Петра Порошенко, то он, предположилполитолог, может интересовать Москву как потенциальный переговорщик, напозицию которого можно влиять угрозой введения санкций.Напомним,указ о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлойнеделе президент России Владимир Путин. Составлением санкционного списказанимается правительство. В кабмине заявили, что меры коснутся порядка400 юридических и 50 физических лиц. Кремль может запретить поставку вРоссию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.