Производитель вакуумных роботов-пылесосов Roomba, компания iRobot объявила о сотрудничестве с Google. В рамках партнерства iRobot будет передавать поисковику карты домов и квартир, составляемые приборами, а тот — использовать их для улучшения работы сервисов умного дома, пишет The Verge.

Производитель вакуумных роботов-пылесосов Roomba, компания iRobot объявила о сотрудничестве с Google. В рамках партнерства iRobot будет передавать поисковику карты домов и квартир, составляемые приборами, а тот — использовать их для улучшения работы сервисов "умного" дома, пишет The Verge.Последняя модель пылесоса iRobot — Roomba i7+ — создает карты помещений на основе данных, поступающих с одометрического датчика (определяет, например, как далеко сможет уехать устройство) и камеры низкого разрешения. Благодаря этому пользователь может составить индивидуальный график уборки или попросить робота почистить ту или иную комнату. Карту дома Roomba i7+ отправляет на серверы компании по Wi-Fi, но размытые фотографии плохого качества остаются на устройстве.Как говорит глава iRobot Колин Энгл, партнерство с Google поможет смарт-технике стать "более вдумчивой". По его словам, чтобы хозяин мог дать команду "Окей, Google, попроси Roomba убрать кухню" (например, "Ассистенту Google" на смартфоне или "умной" колонке), пылесос должен знать, куда ему ехать."Идея заключается в следующем: чтобы вы могли произнести 'Окей, Google, включи свет на кухне', необходимо знать, какая система освещения там установлена, — сказал Энгл. — Или если я скажу 'Окей, будущий робот iRobot с рукой, принеси мне пиво', ему нужно знать, где находятся кухня и холодильник".По словам представителей Google, компания получает только названия помещений, которые дал им пользователь, чтобы туда можно было отправить Roomba i7+. Помимо плана дома, роботы не передают 3D-снимки или информацию о пространственных параметрах. Кроме того, заверили в Google, получаемые от iRobot данные не будут использованы для нацеливания рекламы.”Обзор беспроводного пылесоса Dyson Cyclone V10. Ручное торнадо читайте такжеКроме Google, в iRobot рассматривают перспективы сотрудничества с Amazon и Apple. Ранее Энгл говорил, что понимание контекста позволит существенно увеличить эффективность бытовой электроники. Например, звуковые системы смогут подстроиться под домашнюю акустику, кондиционеры — эффективнее распределять воздушный поток по комнате, а смарт-лампочки — менять яркость освещения в зависимости от положения окон и времени суток.