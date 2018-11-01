Зарплату бюджетникам повысили на 5%. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Владимир Сипягин. В первую очередь, увеличение заработной платы коснется общеотраслевых должностей рабочих, специалистов и служащих в социальной сфере, а также работников областных учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения, многофункциональных центров

Зарплату бюджетникам повысили на 5%. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Владимир Сипягин. В первую очередь, увеличение заработной платы коснется общеотраслевых должностей рабочих, специалистов и служащих в социальной сфере, а также работников областных учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения, многофункциональных центров. Начисление по новой ставке начнется уже с 1 октября этого года. Что же касается бюджетников, подпадающих под действие "майских" указов Президента, их зарплата будет увеличиваться пропорционально росту среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской области.