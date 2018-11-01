В Сети появилась фотография, на которой Прохор Шаляпин запечатлен с двумя полуголыми моделями. А ведь тремя днями раньше певец прошелся по подиуму в компании своей близкой подруги Виталины Цымбалюк-Романовской, облаченной в свадебное платье.
В Сети появилась фотография, на которой Прохор Шаляпин запечатлен с двумя полуголыми моделями. А ведь тремя днями раньше певец прошелся по подиуму в компании своей близкой подруги Виталины Цымбалюк-Романовской, облаченной в свадебное платье.
После того, как Прохор Шаляпин сблизился с бывшей женой Армена Джигарханяна, впавшей в неожиданную опалу после нескольких лет тихой семейной жизни, Виталиной Цымбалюк-Романовской, жизнь певца забила ключом. Артист и пианистка стали частыми гостями различных ток-шоу, одно эпатажнее другого, а на своих страничках в различных социальных сетях почти каждый день выкладывали совместные фото, сделанных на различных мероприятиях.
Дошло до того, что Шаляпин представил хрупкую Виталину своему душевно больному отцу, которые без малого два десятилетия провел в психиатрической клинике в Волгограде. А совместный проход по подиуму, где Цымбалюк-Романовская блистала в коротком свадебном платье, и вовсе стал пиком их отношений, по мнению фанатов, которые ждут скорого объявления о свадьбе. И неважно, что многие зрители тогда раскритиковали Виталину за выбор длины наряда, поскольку, по их мнению, платье ее не украсило, а подчеркнуло короткие ноги.
Между тем ни Прохор, ни Виталина еще ни разу официально не сказали о том, какие же отношения их связывают. Певец и пианистка в один голос утверждают, что они просто хорошие друзья. Вот только мало кто в это верит. Особенно после того, как Прохор Шаляпин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографии, на которых запечатлен в обществе полуголых моделей.
"Снимаем кое-что 🔥🔥🔥" – коротко сообщил в подписи к снимкам певец, однако многочисленные комментаторы всерьез всполошились. "А как же Виталина? Ну все развод! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Боже, женщины выглядят отталкивающе. Неужели в этом приятно сниматься?", "Прош, это всего лишь мнение со стороны и не хочу задеть. Но тебе гораздо больше идут образы печального принца с красивыми романсами, чем вот такое с оттенком вульгарности. И мне кажется более благородные образы будут более востребованы в твоем случае. Каждый органичен в своем стиле, а вот это -ну ей-богу, не твое", "А где Цымбалина?", "Девушки красивые, но Виталина на фоне них в выигрыше потому, что выглядит прилично", "Да Вита лучше! Она благородная и интеллигентная", – высказались пользователи Сети.