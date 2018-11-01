За два дня сотрудниками полиции выявлено более 30 преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.

С 24 по 25 октября текущего года на территории региона проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.За два дня сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия, 2 единицы холодного оружия, более 600 граммов взрывчатых веществ и свыше 400 боеприпасов различного калибра.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, зафиксировано 13 административных правонарушений.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.