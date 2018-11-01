Герцогиня Кембриджская посетила Императорский военный музей в Лондоне. Визит был неожиданным, поскольку заранее сотрудников о нем не предупреждали.

Герцогиня Кембриджская посетила Императорскийвоенный музей в Лондоне. Визит был неожиданным, поскольку заранее сотрудниково нем не предупреждали.По информацииКенсингтонского дворца, Миддлтон приехала в музей перед Днем перемирия, гдеузнала о своих предках, которые сражались и погибли в Первой мировой войне.Она просмотрела письма, касающиеся трех братьев ее прабабушки.Приэтом Кейт прекрасно выглядела. Для выхода в свет она выбрала синее платье с рукавами длиной три четверти британского модельера ДженниПакхема. Образ дополняли бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке, сообщает Daily Mail.Кстати, в этом платье Миддлтон появлялась в туре по Канаде. Кейт выгляделароскошно и стильно, чего не скажешь о недавнем появлении на публикеРанее жена принца Гарри вышла в свет в сомнительном платье.В заключительный день зарубежноготурне герцогиня Сассекская появилась перед жителями новозеландского городаРоторуа.Маркл появилась там в полупрозрачнойтемно-синей юбке от Givenchy, топ этого же оттенка и туфли-лодочки. Однако материалюбки оказался таким тонким, что при свете можно было увидеть не только нижнеебелье герцогини, но и ее ягодицы. Фото с голым задом тут же стало хитом Сети.