Герцогиня Кембриджская посетила Императорский
военный музей в Лондоне. Визит был неожиданным, поскольку заранее сотрудников
о нем не предупреждали.
Герцогиня Кембриджская посетила Императорский
военный музей в Лондоне. Визит был неожиданным, поскольку заранее сотрудников
о нем не предупреждали.
По информации
Кенсингтонского дворца, Миддлтон приехала в музей перед Днем перемирия, где
узнала о своих предках, которые сражались и погибли в Первой мировой войне.
Она просмотрела письма, касающиеся трех братьев ее прабабушки.
При
этом Кейт прекрасно выглядела. Для выхода в свет она выбрала синее платье с рукавами длиной три четверти британского модельера Дженни
Пакхема. Образ дополняли бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке, сообщает Daily Mail.
Кстати, в этом платье Миддлтон появлялась в туре по Канаде. Кейт выглядела
роскошно и стильно, чего не скажешь о недавнем появлении на публике
Ранее жена принца Гарри вышла в свет в сомнительном платье.
В заключительный день зарубежного
турне герцогиня Сассекская появилась перед жителями новозеландского города
Роторуа.
Маркл появилась там в полупрозрачной
темно-синей юбке от Givenchy, топ этого же оттенка и туфли-лодочки. Однако материал
юбки оказался таким тонким, что при свете можно было увидеть не только нижнее
белье герцогини, но и ее ягодицы. Фото с голым задом тут же стало хитом Сети.