Управление Роспотребнадзора по городу Москве сделало заявление по поводу вспышки гепатита А среди воспитанников Академии Спартака. В нем говорится о результатах эпидемиологического расследования, которое выявило множественные нарушения.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве сделало заявление по поводу вспышки гепатита А среди воспитанников Академии "Спартака". В нем говорится о результатах эпидемиологического расследования, которое выявило множественные нарушения.Как сообщает официальный сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, в ходе расследования был установлен факт "функционирования несанкционированного спортивного интерната".Кроме того, в столовой Академии "Спартака" зафиксированы многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований."В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и Частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» направлены в суд", — говорится в заявлении.Ранее стало известно, что воспитанникам Академии "Спартака" запретили выступать на официальных соревнованиях до 5 декабря.