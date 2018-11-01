Россия
повышает ставки в политике на украинском направлении. Премьер-министр
Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление о введении
санкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте правительства.
Россия
повышает ставки в политике на украинском направлении. Премьер-министр
Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление о введении
санкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте правительства.
"Постановление
направлено на противодействие недружественным действиям в отношении
российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие
ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и
нормализацию двусторонних отношений", – говорится в документе.
Ограничительными
мерами предусмотрена блокировка активов фигурантов санкционного списка,
запрет на вывоз капитала из России. Что касается юридических лиц, то
для них предусматривается запрет на поставку продукции в Россию. Как
отмечал ранее Дмитрий Медведев, такая мера может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий.
Всего
в санкционном списке 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них -
депутаты Верховной рады, судьи Конституционного суда, крупные украинские
бизнесмены, чиновники президентской администрации и другие.
Среди
наиболее значимых фигур современного украинского политического поля в
списке оказались глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий
Луценко, лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и другие.
Примечательно, что в перечне оказался и сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Однако самого лидера Незалежной в списке нет.
Напомним,
указ о введении санкций против Украины был подписан на прошлой неделе
президентом России Владимиром Путиным. Ограничительные меры могут быть
отменены в случае изменения политики Киева в отношении Москвы.