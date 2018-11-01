Россия повышает ставки в политике на украинском направлении. Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление о введении санкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте правительства.

Россияповышает ставки в политике на украинском направлении. Премьер-министрДмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление о введениисанкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте правительства."Постановлениенаправлено на противодействие недружественным действиям в отношениироссийских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятиеограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, инормализацию двусторонних отношений", – говорится в документе.Ограничительнымимерами предусмотрена блокировка активов фигурантов санкционного списка,запрет на вывоз капитала из России. Что касается юридических лиц, тодля них предусматривается запрет на поставку продукции в Россию. Какотмечал ранее Дмитрий Медведев, такая мера может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий.Всегов санкционном списке 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них -депутаты Верховной рады, судьи Конституционного суда, крупные украинскиебизнесмены, чиновники президентской администрации и другие.Срединаиболее значимых фигур современного украинского политического поля всписке оказались глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор ЮрийЛуценко, лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министринфраструктуры Украины Владимир Омелян, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и другие.Примечательно, что в перечне оказался и сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Однако самого лидера Незалежной в списке нет.Напомним,указ о введении санкций против Украины был подписан на прошлой неделепрезидентом России Владимиром Путиным. Ограничительные меры могут бытьотменены в случае изменения политики Киева в отношении Москвы.