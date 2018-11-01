Правительство России ввело санкции в отношении Украины. Под ограничения подпали несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. В числе мер воздействия — заморозка безналичных средств и активов в РФ

Правительство РФ ввело санкции против 322 граждан Украины и 68 юрлиц, подконтрольных наиболее влиятельным украинским бизнесменам, следует из постановления, опубликованного на сайте Белого дома. Документ направлен на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений.В числе мер воздействия вводится блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из России. За составление списка отвечали Минэкономики, Минпромторг и Минфин, координировал работу в целом первый вице-премьер Антон Силуанов. Непосредственно указ о введении санкций из-за недружественных действий Украины подписан Владимиром Путиным 22 октября.В перечень физлиц попали судьи Конституционного суда, политики, госслужащие и силовики. В частности, в списке: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, глава СБУ Василий Грицак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак. Под ограничениями также оказались лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады, экс-руководитель запрещенного в РФ Правого сектора Дмитрий Ярош, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Среди бизнеса — предправления Нафтогаза Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук (состояние, по данным Forbes, $1,2 млрд) и Юрий Косюк ($1 млрд), основатель девелоперской Mos City Group Павел Фукс. В перечне также старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей.Из компаний под санкционные ограничения подпали: нефтегазовый Гео Альянс, государственный Укрспирт, торгово-промышленная группа Fozzy Group, Продовольственно-зерновая корпорация Украины, медиагруппа StarLightMedia (включает телеканалы ICTV и СТБ), производитель грузовых автомобилей АвтоКрАЗ.Также в перечне: занимающиеся производством и дистрибуцией азотных удобрений ПАО Азот, ЧАО Ривнеазот, ЧАО Украагро НПК Дмитрия Фирташа, ПАО Днепроазот Игоря Коломойского и государственный ПАО Сумыхимпром. Среди производителей титана — ПАО Объединенная горно-химическая компания, ее филиалы — Иршанский и Вольногорский ГОКи, а также ООО Междуреченский ГОК и ООО Валки-Ильменит.Действия РФ зеркальны аналогичным шагам со стороны Украины. Правительство Украины с апреля 2014 года постепенно расширяет свой санкционный список: сейчас в нем 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. В последний раз он расширялся по решению заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в мае. Украинские черные списки затрагивают не только граждан РФ и российские компании, но и иностранные физические и юридические лица, так или иначе причастные к действиям, которые Киев считает противозаконными (например, европейские политики, посетившие Крым после марта 2014 года).