О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Путина - 2018» на берегах Охотского моря и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

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