В конце августа в городе Великие Луки состоялось бракосочетание финалистки первого сезона телепроекта Голос Анастасии Спиридоновой. Спустя два месяца о тяготах семейной жизни она откровенно рассказала Дни.ру.

В конце августа в городе Великие Луки состоялось бракосочетание финалистки первого сезона телепроекта "Голос" Анастасии Спиридоновой. Спустя два месяца о тяготах семейной жизни она откровенно рассказала "Дни.ру"."Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я, – улыбается Анастасия. – Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом"."Но когда Антон в Москве, я каждое утром встаю затемно, чтобы сделать завтрак и потом вместе поесть, поболтать, обсудить дела и планы, – продолжает Спиридонова. – До свадьбы я не очень хорошо готовила, но теперь пришлось научиться. Даже научилась печь блины и купила блинницу – это подвиг для меня!"Ссор между Антоном и Настей пока не было – живут душа в душу. Видимо, потому, что видятся урывками и лишь пару раз в месяц. Зато при встречах муж одаривает красавицу-жену. "Если мы идем в магазин и он видит, что мне что-то идет, то просто говорит: "Я хочу, чтобы у тебя это было". И покупает. Без всякого повода. Благо, что муж зарабатывает больше меня, хотя бюджет у нас общий".Задумывается Спиридонова и о пополнении в семействе. "Безусловно, рано или поздно это произойдет, – пояснила артистка "Дни.Ру", – Но вот когда?.. Пока мы над продолжением рода не работаем".К многочисленным поклонникам супруг, к счастью, не ревнует знаменитую красавицу-жену. "Напротив, он гордится, когда мне делают комплименты, дарят цветы, да и сам с радостью при случае ходит на мои выступления", – заметила Спиридова.