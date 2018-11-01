Андрей Шабарин – главный ловелас на реалити-шоу. Девушки вокруг него так и вьются. Одной нужен кошелек самца, а другим – его внушительного размера хозяйство. Но шансы оказаться в постели с мачо есть не у всех – уж больно специфические у него желания и фантазии.

Андрей Шабарин – главный ловелас на реалити-шоу. Девушки вокруг него так и вьются. Одной нужен кошелек самца, а другим – его внушительного размера хозяйство. Но шансы оказаться в постели с мачо есть не у всех – уж больно специфические у него желания и фантазии."Хочу, чтобыдевушка была немного развратная, – улыбается Андрей. – В интиме у неене должно быть ограничений.Не люблю, когдаизбранницаговорит "нет"в ответ на моипредложения и пожелания".Хотя пожелания у Шабарина весьма специфичные. "Я грубый секс люблю, – хвастается похотливый самец. – Естественно, пробовалБДСМ, отношусь к этому нормально.Нравится бить девушку по попе, могунемного придушить, за волосы схватить. Использую плетки, наручники.Переодевания люблю. Особенно возбуждает, когда партнерша примеряетобраз горничной".Андрей признается, что рано или поздно он остепениться и прекратит осеменять всех вокруг, а остановится на двух женщинах мечты. Одной с его ненасытным темпераментом явно будет маловато. "Есть мыслипожить и с двумя. Вотпрямо представляю:приходишь домой, однав фартуке ужин тощи,другая сидит журнальчик читает. Почему нет,если я способен двоихсодержать? Но, к сожалению.. никто не согласился на это пока.Поначалу девчонкивроде бы не против,а потом идут в отказ".В идеале Андрей хотел бы быть хозяин при рабыне. И подобный опыт уже у него имеется."Я встречался с одной девушкой два года, Снежанна ее зовут.Она исполняла любыемои женщина. Со Снежанной у насбыли серьезные отношения,. этосамая нормальная избранница,которая ни на что меня не разводила. Она просто очень любила:встречала с работы, бежала с тазиком, мыла ноги, вытирала. Делалавсе, что я хотел, причем с большимэнтузиазмом", – цитирует Шабарина "Мир реалити-шоу "Дом-2".Остальные подробности интимной жизни главного мачо скандальной телестройки ищите в свежем номере журнала и на сайте