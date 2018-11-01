Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми. И все увиденное несколько покоробило его.

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми. И все увиденное несколько покоробило его.Веселые поминки, устроенные Людмилой Поргина, вдовой знаменитого актера Николая Караченцова, шокировали многих – не только простых поклонников артиста, но и его друзей. Художника Никаса Сафронова ролик, в котором ликующая Людмила Андреевна весело кричит за поминальным столом: "За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора – ура, ура, ура!", привел в недоумение."Я даже не ожидал, что такое может произойти! – удивляется Никас безобразной вакханалии. –Ведь у нас в России испокон веков существуют православные традиции – и их нужно соблюдать. Тем более когда на отпевание пришел сам Патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души"По мнению самого знаменитого художника России, Людмила Поргина повела себя очень странно, призывая собравшихся радоваться в такой скорбный день. Живописец считает: когда пройдет время, хотя бы 40 дней, трагедия немного утихнет, то, возможно устроить некий капустник, и вот там вспомнить интересные и смешные моменты из жизни великого актера. И также навряд ли Николай Петрович мог завещать веселиться после его смерти – ведь все знают, что в последние 13 лет он был в сложном состоянии, почти не говорил."Уход Николая Петровича стал большой трагедией для всех нас, и я уверен: в первую очередь для его жены, – продолжает Никас Сафронов. – Я, как и многие его поклонники, пошел в свою церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, заказал поминальную службу, поставил свечки за упокой талантливейшего актера. Мне кажется, что после такого недоразумения жене Караченцова лучше было бы обойти три храма, в каждом покаяться и заказать службу по новопреставленному рабу божьему Николаю. Я думаю, она так и сделает. Ведь вся страна знает, как она трепетно относилась к нему во время болезни – это тоже нельзя забывать".