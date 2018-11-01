Громкий скандал вспыхнул в МВД Уфы. Влиятельные начальники правоохранительных органов обвинены
в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
Громкий скандал вспыхнул в МВД Уфы. Влиятельные начальники правоохранительных органов обвинены
в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
Пострадавшая окончила
юридический университет менее полугода назад и устроилась на работу в полицию. Такую
работу Гузель (имя изменено – прим. ред.) выбрала не случайно: ее отец – один
из самых высокопоставленных и влиятельных силовиков региона.
Инцидент случился в
ночь с 29 на 30 октября. Над девушкой надругались трое ее старших коллег прямо
в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району,
передает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что насильники –
уважаемые в городе стражи порядка.
Два офицера полиции 51-летний Эдуард М. и
50-летний Салават Г., начальники разных райотделов в тот злополучный вечер встретились для душевной беседы за
бутылочкой спиртного. Третьим к пирушке присоединился инспектор
управления по миграции Уфимского района 34-летний Павел Я.
В какой-то момент
полицейские решили разбавить мужскую компанию и позвали засидевшуюся на работе
Гузель. Девушка не ожидала от коллег агрессии и пришла к ним в кабинет. Затем
количество выпитого алкоголя перевесило рассудок полицейских.
Дать отпор крепким
мужчинам девушка не смогла. На утро, осознав случившееся, Гузель пожаловалась
отцу и написала заявление в следственном комитете.
"Она была избита, получила телесные повреждения в виде
множественных разрывов тканей", – уточнил источник ProUfu.ru.
Сейчас дознаватель находится дома. Всех подозреваемых уже задержали. В отношении них
возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия
сексуального характера".
Примечательно, что о репутации жертвы насилия
в Уфе ходят разные мнения. Одни источники уверяют, что она приличной девушкой,
умницей и отличницей, гордостью родителей. Другие же в голос говорят, что
жертву изнасилования якобы называли "местной Шурыгиной". Ходят слухи, что во
время учебы в институте Гузель якобы обвинила в изнасиловании одного из
студентов, из-за чего парня отчислили.