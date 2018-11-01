Громкий скандал разразился в МВД Уфы. Влиятельные сотрудники правоохранительных органов обвинены
в групповом изнасиловании 23-летней коллеги.
Громкий скандал разразился в МВД Уфы. Влиятельные сотрудники правоохранительных органов обвинены
в групповом изнасиловании 23-летней коллеги.
Девушка окончила
юридический университет менее полугода назад и устроилась на работу в полицию. Такую
работу Гузель (имя изменено) выбрала неслучайно: как выяснилось, ее отец – один
из самых высокопоставленных и влиятельных силовиков региона.
В
ночь на 30 октября над девушкой надругались трое старших коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району,
сообщает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что насильники –
уважаемые в городе стражи порядка.
Офицеры полиции, 51-летний Эдуард М. и
50-летний Салават Г., начальники разных райотделов, в тот вечер встретились для душевной беседы за
бутылочкой спиртного. Третьим к пирушке присоединился инспектор
управления по миграции Уфимского района, 34-летний Павел Я.
В какой-то момент
полицейские решили разбавить мужскую компанию и позвали засидевшуюся на работе
Гузель. Девушка не ожидала от коллег агрессии и пришла в кабинет. Позже количество выпитого алкоголя перевесило рассудок полицейских.
Дать отпор крепким
мужчинам девушка не смогла. Утром Гузель пожаловалась
отцу и написала заявление в Следственный комитет. "Она была избита, получила телесные повреждения в виде
множественных разрывов тканей", – уточнил источник ProUfu.ru.
Сейчас дознаватель находится дома. Все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия
сексуального характера".
О репутации пострадавшей у горожан разные мнения. Одни источники уверяют, что это приличная девушка, отличница, гордость родителей. Другие зовут ее "местной Шурыгиной". Ходят слухи о том, что во
время учебы в институте Гузель обвинила в изнасиловании одного из
студентов, из-за чего парня отчислили.