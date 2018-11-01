Громкий скандал разразился в МВД Уфы. Влиятельные сотрудники правоохранительных органов обвинены в групповом изнасиловании 23-летней коллеги.

Громкий скандал разразился в МВД Уфы. Влиятельные сотрудники правоохранительных органов обвиненыв групповом изнасиловании 23-летней коллеги.Девушка окончилаюридический университет менее полугода назад и устроилась на работу в полицию. Такуюработу Гузель (имя изменено) выбрала неслучайно: ее отец – одиниз самых высокопоставленных и влиятельных силовиков региона.ночь на 30 октября над девушкой надругались трое старших коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району,сообщает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что насильники –уважаемые в городе стражи порядка.Офицеры полиции, 51-летний Эдуард М. и50-летний Салават Г., начальники разных райотделов, в тот вечер встретились для душевной беседы забутылочкой спиртного. Третьим к пирушке присоединился инспекторуправления по миграции Уфимского района, 34-летний Павел Я.В какой-то моментполицейские решили разбавить мужскую компанию и позвали засидевшуюся на работеГузель. Девушка не ожидала от коллег агрессии и пришла в кабинет. Затемколичество выпитого алкоголя перевесило рассудок полицейских.Дать отпор крепкиммужчинам девушка не смогла. На утро, осознав случившееся, Гузель пожаловаласьотцу и написала заявление в следственном комитете."Она была избита, получила телесные повреждения в видемножественных разрывов тканей", – уточнил источник ProUfu.ru.Сейчас дознаватель находится дома. Всех подозреваемых уже задержали. В отношении нихвозбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действиясексуального характера".Примечательно, что о репутации жертвы насилияв Уфе ходят разные мнения. Одни источники уверяют, что она приличной девушкой,умницей и отличницей, гордостью родителей. Другие же в голос говорят, чтожертву изнасилования якобы называли "местной Шурыгиной". Ходят слухи, что вовремя учебы в институте Гузель якобы обвинила в изнасиловании одного изстудентов, из-за чего парня отчислили.