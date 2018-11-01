Громкий скандал вспыхнул в МВД Уфы. Влиятельные начальники правоохранительных органов обвинены в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Громкий скандал вспыхнул в МВД Уфы. Влиятельные начальники правоохранительных органов обвиненыв групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.Пострадавшая окончилаюридический университет менее полугода назад и устроилась на работу в полицию. Такуюработу Гузель (имя изменено – прим. ред.) выбрала не случайно: ее отец – одиниз самых высокопоставленных и влиятельных силовиков региона.Инцидент случился вночь с 29 на 30 октября. Над девушкой надругались трое ее старших коллег прямов здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району,передает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что насильники –уважаемые в городе стражи порядка.Два офицера полиции 51-летний Эдуард М. и50-летний Салават Г., начальники разных райотделов в тот злополучный вечер встретились для душевной беседы забутылочкой спиртного. Третьим к пирушке присоединился инспекторуправления по миграции Уфимского района 34-летний Павел Я.В какой-то моментполицейские решили разбавить мужскую компанию и позвали засидевшуюся на работеГузель. Девушка не ожидала от коллег агрессии и пришла к ним в кабинет. Затемколичество выпитого алкоголя перевесило рассудок полицейских.Дать отпор крепкиммужчинам девушка не смогла. На утро, осознав случившееся, Гузель пожаловаласьотцу и написала заявление в следственном комитете."Она была избита, получила телесные повреждения в видемножественных разрывов тканей", – уточнил источник ProUfu.ru.Сейчас дознаватель находится дома. Всех подозреваемых уже задержали. В отношении нихвозбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действиясексуального характера".Примечательно, что о репутации жертвы насилияв Уфе ходят разные мнения. Одни источники уверяют, что она приличной девушкой,умницей и отличницей, гордостью родителей. Другие же в голос говорят, чтожертву изнасилования якобы называли "местной Шурыгиной". Ходят слухи, что вовремя учебы в институте Гузель якобы обвинила в изнасиловании одного изстудентов, из-за чего парня отчислили.