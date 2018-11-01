Светлана Зейналова поделилась печальной историей дня рождения ее старшей дочери Александры. Популярная ведущая по протекции наняла фотографа, однако тот не оправдал ожиданий, и Светлана сильно расстроилась.

Светлана Зейналова поделилась печальной историей дня рождения ее старшей дочери Александры. Популярная ведущая по протекции наняла фотографа, однако тот не оправдал ожиданий, и Светлана сильно расстроилась.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова выложила серию фотографий, сделанных на десятилетии ее старшей дочери Александры. Снимки оказались крайне плохого качества. Расстроенная ведущая рассказала историю создания таких неудачных кадров."Крик души.... погнался поп за дешевизной((( 😖😖😖 вот был у Сани день рождения. Мне посоветовали фотографа: надо же запечатлеть этот момент – 10 лет раз в жизни бывает. Типа по знакомству не дорого.... и я купилась. И как результат -вот такие Фотографии.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – начала свой рассказ Зейналова.Далее сраженная результатами фотосессии Светлана раскритиковала полученные снимки в пух и прах. "Лица моих друзей останутся загадкой для потомков, как и наши... половина не в фокусе-зрение ее что ли подводит?? И все темные – если лицо и попало в кадр, то его все равно не видно. И лица такие, как будто мы бухали неделю. Ну и торт... пара фоток, когда мы с Саней поем песню есть, хотя Сашино лицо практически не рассмотреть... рвать волосы на голове поздно. Всем друзьям обещала фото – но видимо, придется звонить и извиняться. А многие и просто не попали... например, Родители мои кое-где ходят в общей массе, но памятных фото нет... что теперь делать?" – задала риторический вопрос телеведущая.Светлана отметила, что понимает: главное не фото, а память о событии, но все равно призналась, что очень расстроилась. К тому же, по ее словам, женщина-фотограф искренне не поняла, в чем ее вина. Однако спустя время после публикации разгромного поста Зейналова получила деньги, заплаченные за мероприятие, назад."Я подумала – ну, пусть плохо, но человек работал, время потратил, а вдруг последние... потом долистала до фото моей сестры, где бликом света ей снесло пол головы и треть лица, и передумала))) остается только пожелать ей потренироваться и стать лучше. Что ж делать – у всех бывают провалы", – завершила свой пост утешившаяся Зейналова.