Местная жительница повредила чужую иномарку, причин ущерб собственнику на сумму более 50 000 рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы города Собинка. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества).Установлено, что в августе текущего года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила лакокрасочное покрытие кузова легкового автомобиля иностранного производства, нанеся царапины металлическим ключом.Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции сразу после поступившего в полицию заявления от собственника. Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленницы, превысила 50 тысяч рублей.Свою вину женщина признала, пояснив, что мотивом для совершения преступления стали личные неприязненные отношения с владельцем иномарки.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.