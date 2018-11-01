История с изнасилованием дознавателя МВД в Башкирии привела в бешенство Владимира Соловьева. Телеведущий уверен, что подобные преступления надо выжигать каленым железом.

История с изнасилованием дознавателя МВД в Башкирии привелав бешенство Владимира Соловьева. Телеведущий уверен, что подобные преступлениянадо "выжигать каленым железом".Владимир Соловьев уверен, что в деле об изнасилованиидознавателя МВД обязательно нужно докопаться до истины. В Уфу следует отправитьвсе возможные комиссии и инспекции, заявил журналист и член Общественногосовета при министерстве внутренних дел."По этой истории я просто в бешенстве. Еслиони так обращались со своими сослуживцами, можно представить,что они вытворяли с теми людьми, которые обращалиськ ним за помощью", – возмутился Соловьев в интервью газете"Взгляд".Телеведущий подчеркнул, что это "нужно выжигать каленымжелезом". Соловьев не понимает, как такие люди могли вообще оказаться наслужбе, подниматься по служебной лестнице, занимая все более высокие посты,проходить одну переаттестацию за другой. Он убежден, что виновных внельзя прощать, а дело – "заминать".В ночь на 30 октября в Уфе трое высокопоставленныхполицейских во время застолья напоили и изнасиловали 23-летнюю сотрудницу – дознавателяМВД. Подозреваемых задержали. Позже сослуживец одного из них сообщил, что начальникотдела никогда не отличался агрессией, был примерным работником.Для выяснения всех обстоятельств в Башкортостан выехала группа сотрудников Управления собственнойбезопасности ведомства. В пресс-службе заявили, что виновные в изнасилованиидознавателя МВД будут привлечены к ответственности – вплоть до увольнения изорганов внутренних дел.