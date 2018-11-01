Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе, где местный Салават Юлаев принимал на своей площадке московский Спартак. В упорной борьбе гости сумели добиться победы со счетом 4:3.

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе, где местный "Салават Юлаев" принимал на своей площадке московский "Спартак". В упорной борьбе гости сумели добиться победы со счетом 4:3.В составе красно-белых отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл. У "Салавата" шайбы забросили Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.Ранее челябинский "Трактор" в гостях оказался сильнее астанинского "Барыса", обыграв казахстанскую команду в овретайме.