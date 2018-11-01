Госавтоинспекция осуществляет непрерывное усиленное патрулирование дорог...

На этой неделе в столице наблюдается увеличение количества автомобилей. Также за последнее время значительно возросла загруженность основных дорог и магистралей города, в особенности в вечернее время. Кроме того, на дорожную ситуацию влияет ухудшение погодных условий. Центр организации дорожного движения г. Москвы и столичная Госавтоинспекция прогнозируют дальнейшее ухудшение пропускной способности на улично-дорожной сети столицы.Городские службы следят за ситуацией на дорогах Москвы. Госавтоинспекция осуществляет непрерывное усиленное патрулирование дорог города с целью выявления причин и условий, сопутствующих затруднению дорожного движения. Вместе с тем Ситуационный центр ЦОДД совместно с экипажами Дорожного патруля осуществляет регулирование на одних из самых загруженных перекрестках.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81