1 ноября 2018 года на официальном сайте МВД России и на сайте ИД «Комсомольская правда» стартует финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый»...

1 ноября 2018 года на официальном сайте МВД России и на сайте ИД «Комсомольская правда» стартует финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».На портале информационного партнера Всероссийского конкурса МВД Российской Федерации – ИД «Комсомольская правда» стартует онлайн-голосование за звание лучшего участкового уполномоченного полиции.Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с ИД «Комсомольская правда» уже восьмой раз. По традиции в октябре были проведены отборочные этапы на региональном уровне. Теперь их победители, по одному участковому уполномоченному полиции от каждого субъекта Федерации, примут участие в финале, который продлится до 10 ноября.Столицу представляет участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Тверскому району города Москвы майор полиции Юрий Осипов.Юрий Осипов более 10 лет служит в органах внутренних дел, 7 из которых отдал службе участковых уполномоченных полиции. За период службы Юрий Викторович не раз слышал в свой адрес слова благодарности и неоднократно поощрялся руководителями Отдела МВД России по Тверскому району, УВД по Центральному округу и ГУ МВД России по г. Москве за достойную и качественную работу.Юрий Осипов обслуживает административный участок общей численностью населения около 2 тысяч человек. За 2018 год участковый лично раскрыл 7 преступлений и выявил около 100 административных правонарушений.Проголосовать за Юрия Осипова можно, перейдя по ссылке.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве