Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая Давай поженимся! показала закулисье съемок нового сезона программы.

Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая "Давай поженимся!" показала закулисье съемокнового сезона программы.Роза Сябитоваопубликовала ролик на своей странице в Instagram. Она призналась в том, что поняла,как мало видео выкладывает в микроблог."Авам, мои подписчики, это интересно. Устраняю этот пробел. Сейчас у нас идутсъемки "Давай поженимся!". Вот так начинается этот процесс", – написалаведущая шоу в подписи к видео. Также Сябитова рассказала, что теперь передачабудет выходить в новом формате.Телеведущаяраскрыла секрет и показала, как проходят последние минуты перед началом записи."Так, мы все заряжены... Лариса идет на стоечку. Последние наставления.Программа начинается. Вперед", – прокомментировала ведущая "Давайпоженимся!".Напомним,новый сезон полюбившегося россиянам проекта стартовал на Первом канале 3сентября. Шоу “Давайпоженимся!” вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое большепретендентов.В этом году "Давайпоженимся!" отмечает десятилетний юбилей. Заэто время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина сталидля зрителей словно родственники. Женщины прислушиваются к рекомендациямтелесвах и во многом берут с них пример.