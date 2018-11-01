Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая Давай поженимся! показала закулисье съемок
нового сезона программы.
Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая "Давай поженимся!" показала закулисье съемок
нового сезона программы.
Роза Сябитова
опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Она призналась в том, что поняла,
как мало видео выкладывает в микроблог.
"А
вам, мои подписчики, это интересно. Устраняю этот пробел. Сейчас у нас идут
съемки "Давай поженимся!". Вот так начинается этот процесс", – написала
ведущая шоу в подписи к видео. Также Сябитова рассказала, что теперь передача
будет выходить в новом формате.
Телеведущая
раскрыла секрет и показала, как проходят последние минуты перед началом записи.
"Так, мы все заряжены... Лариса идет на стоечку. Последние наставления.
Программа начинается. Вперед", – прокомментировала ведущая "Давай
поженимся!".
Напомним,
новый сезон полюбившегося россиянам проекта стартовал на Первом канале 3
сентября. Шоу “Давай
поженимся!” вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше
претендентов.
В этом году "Давай
поженимся!" отмечает десятилетний юбилей. За
это время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина стали
для зрителей словно родственники. Женщины прислушиваются к рекомендациям
телесвах и во многом берут с них пример.