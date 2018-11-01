26-27 ноября в Москве пройдет Synergy Global Forum – одно из крупнейших бизнес-событий в мире. Мероприятие организует Школа Бизнеса Синергия. Ключевая аудитория форума – предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы.

26-27 ноября в Москве пройдет Synergy Global Forum – одно из крупнейших бизнес-событий в мире. Мероприятие организует Школа Бизнеса "Синергия". Ключевая аудитория форума – предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы.В числе подтвержденных спикеров Synergy Global Forum 2018: актер,сценарист и продюсер Стивен Сигал, журналист, автор бестселлеров "Гении иаутсайдеры и "Переломный момент" Малкольм Гладуэлл, экс-брокер,реальный "Волк с Уолл-Стрит" Джордан Белфорт, сценарист и продюсермультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс, голландский психоаналитик,учёный-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс Де Вриес, доктор наук,руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-ЙоркскогоУниверситета Венди Сузуки и другие."Идея о необходимостисоздания глобального форума с приглашением легендарных личностейвозникла несколько лет назад. В сфере бизнеса очень популярна темакоучинга, но далеко не все обладают возможностью иметь личногонаставника. Порой тем, кто только начинает свой путь впредпринимательстве необходима поддержка. Мы постарались сделать так,чтобы этот форум стал именно такой площадкой, на которой участники моглибы получить ту долю вдохновения, поддержки и знаний, которые им такнеобходимы" – рассказал о концепции мероприятия организатор SynergyGlobal Forum ректор Школы Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.Напомним,что в 2016 году Synergy Global Forum собрал в российской столице более 6тыс. человек и стал самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса вРоссии и мире.В 2017 году мероприятие попало в Книгу рекордовГинесса, как самый масштабный форум мира. На форуме выступили миллиардерРичард Брэнсон, режиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб,известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, легендарный боксер МайкТайсон, автор бестселлера "Скорость доверия. То, что меняет все" СтивенКови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен,знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту МаршаллГолдсмит и другие звезды мировой величины.Сайт мероприятия:Место: СК "Олимпийский"Дата: 26-27 ноября 2018 Аккредитация СМИ: