Мария Голубкина сообщила о пополнении в семье. Популярная актриса опубликовала фотографию малыша и получила кучу комплиментов.

Мария Голубкина сообщила о пополнении в семье. Популярная актриса опубликовала фотографию малыша и получила кучу комплиментов.Радостной новостью 45-летняя Мария Голубкина поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлен черный щенок, чья морда в районе бровей и пасти эффектно оттенена рыжей длинной шерстью. "Завели собачку", – коротко сообщила Голубкина.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах. "Как здорово! Теперь ежедневные прогулки утром и вечером на свежем воздухе, настроение👍,а еще друг, который любит и ждет всегда, и никогда не критикует!😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Прелестник какой", "Чудо!", "Какой смешной", "Сладкий!", "Очаровашка!)))", "Теперь Машенька будет гулять по Селезневке с пупсиком ?А может лучше было котика завести он бы в кроватке вам😀 мурлыкал бы", – прокомментировали фотографию подписчики.Не осталась в стороне даже коллега Марии Голубкиной, актриса Ксения Алферова. Она рассказала: "У меня в детстве Авося такая была. Легендарная собака. Умнейшая порода, но упрямая. И очень Сладкая!" Отметим, что сама Мария Голубкина пока никак не прокомментировала восхищенные слова поклонников.Ранее в СМИ усиленно муссировались отношения актрисы с Борисом Ливановым, сыном легендарного актера Василия Ливанова. Мария и Борис на всю страну объявили о том, что они пара, даже приняли участие в фотосессии, однако потом порядком запутали народ, давая обрывочные комментарии о своих отношениях. Даже появилась информация, что Ливанов и Голубкина расстались.В свежем интервью Борис рассказал об отношениях с актрисой, не став скрывать, что они крайне непростые. "У нас прекрасные отношения, невероятно сложные. Я жертва домашнего насилия еще к тому же", – сообщил актер, махнув рукой на фотографию, показанную в студии передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". На снимке Мария Голубкина запечатлена душащей Бориса Ливанова.