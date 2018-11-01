Проверьте свою финансовую грамотность

Проверьте свою финансовую грамотностьВ современном мире банковская карта есть практически у каждого: ей пользуется и молодежь, и люди старшего поколения.А вот отношение к этому «пластику» весьма неоднозначное. Многие, особенно пенсионеры, побаиваются использовать банковские карты. Получив зарплату или пенсию, они тут же бегут снимать всю сумму в банкомате, переводя электронные деньги в привычные купюры.А знаете ли вы обо всех возможностях и преимуществах банковских карт? Проверьте свою финансовую грамотность с помощью нашего теста.