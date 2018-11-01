В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Нижегородское Торпедо на своем льду нанесло поражение череповецкой Северстали. Встреча завершилась со счетом 7: 2 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Нижегородское "Торпедо" на своем льду нанесло поражение череповецкой "Северстали". Встреча завершилась со счетом 7: 2 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Мэтью Боди (14-я минута), Энди Миле (17-я), Роберт Саболич (18-я), Кирилл Ураков (23-я), Денис Паршин (25-я и 53-я) и Михаил Орлов (34-я). У проигравших дубль оформил Иван Захарчук (9-я и 50-я)."Торпедо" одержало третью победу подряд и с 30 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. "Северсталь" потерпела третье поражение кряду и с 17 баллами идет 11-й на Западе.