10 ноября в эфире новый Большой балет - масштабный проект, аналогов которому нет на российском и зарубежном телевидении. Третий сезон полон приятных сюрпризов. Одним из них станет ведущая проекта Светлана Захарова – прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского Ла Скала, народная артистка России, одна из самых востребованных балерин мира.

10 ноября в эфире канала "Культура" новый "Большой балет" - масштабный проект, аналогов которому нет на российском и зарубежном телевидении. Третий сезон полон приятных сюрпризов. Одним из них станет ведущая проекта Светлана Захарова – прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского Ла Скала, народная артистка России, одна из самых востребованных балерин мира. В преддверии старта нового сезона наш корреспондент Юлия Зиньковская взяла у Светланы Захаровой эксклюзивное интервью.– Светлана, вы, конечно, знаете, что третий сезон проекта "Большой балет" стартует в эфире 10 ноября. В 2016 году вы являлись членом жюри программы. Теперь примерите роль ее ведущей. Какие дополнительные возможности у вас появятся в новом для зрителей амплуа? Вы были строгой судьей, а какой телеведущей вы хотели быть?- В новом сезоне проекта "Большой балет" я выступаю в новой для себя роли. До этого мне ни разу не приходилось быть телеведущей. Это новый опыт, новые возможности и, конечно, большая школа. Очень интересная и захватывающая. Я предстану перед телезрителями в совершенно новом образе. И не в одном. Семь съёмочных дней и семь совершенно разных образов…В прошлом сезоне я участвовала в качестве члена жюри в одной из передач. Честно говоря, я не была строгой к артистам. Я знаю эту профессию изнутри и знаю, какой это труд. Да и критиковать своих коллег мне всегда не по душе. Совсем другое дело – быть ведущей. Здесь мне надо будет выступать в роли как бы защиты, адвоката артистов. Члены жюри должны будут видеть и исправлять недостатки выступающих. А я по мере возможности и надобности буду их защищать.- В составе жюри этого года легендарный Лоран Илер. В одном из интервью вы вспоминали, как танцевали с ним Жизель в "Гранд-опера". Хотели бы снова встретиться в танцевальном дуэте?- Лоран – потрясающий танцовщик и актер. Да, я люблю вспоминать тот спектакль, который мы вместе танцевали на сцене "Гранд-опера". Он один из тех немногих партнеров, который помог мне совершенно по-иному прочувствовать и пережить роль. К сожалению, Лоран закончил свою карьеру как танцовщик и сейчас занимает пост директора балета. Так что я даже не мечтаю о том, чтобы снова выйти с ним в дуэте.– Значительная часть проекта отведена современной хореографии. Современный танец помогает раскрепоститься, выйти за рамки…Но не может ли чрезмерная свобода помешать молодым участникам проекта?- Без сомнения, нет! Наоборот, для меня было большим открытием, когда я видела, как меняются ребята. Какая метаморфоза происходила на съемочной площадке! Как они раскрепощались и раскрывались по-новому! Но, признаться честно, в современной хореографии лучшим показался тот, кому больше повезло с хореографом и его постановкой. От профессиональных, но строгих членов жюри ничего не скрыть. Так что порой доставалось не только исполнителям, но и самим хореографам.- Вы танцевали "Лебединое озеро" более чем в десяти версиях на разных сценах мира, но тем не менее являетесь любительницей экспериментов, новинок современного танца. Когда, по вашему мнению, молодой танцовщик имеет право начинать "отступать от классических канонов" и уходить в современность?– Молодой танцовщик обязан сегодня уметь все: исполнять профессионально классические балеты и на том же уровне современную хореографию. Одно другому не мешает. Наоборот, обогащает. А когда нужно будет полностью переключиться на современный балет – это каждый решает сам. Зависит от формы, сил и физических возможностей. Не секрет, что ничего нет сложнее классического балета. И не каждый может долго удерживать себя в форме на должном уровне. Поэтому многие артисты, дабы продлить сценическую жизнь, переключаются на современный балет.- Две ведущие сцены мира (Большой театр и Ла Скала), стали "домашними" для вас. В чем разнятся выступления на российской и иностранной публике? Какой зритель вам по душе?- Тем зрителям, которые приходят на мои спектакли, не важно, где я выступаю. Для меня все по душе. Как может быть иначе, я же для них танцую! Я всегда благодарна моим зрителям за их внимание, поддержку. Меня захватывает стремление завоевывать новую публику. И каждый раз удивлять!– Какие любимые балетные партии у вас есть? Или за годы выступлений весь репертуар стал "любимым"?– Скорее скажу так: за годы выступлений я отсекла не интересные для меня роли. И не танцую их больше. Я считаю, что невозможно себя обманывать, если я не чувствую роль и образ, то публике тоже будет неинтересно. Если ты выходишь на сцену, ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею.– Каков в вашем представлении идеальный партнер? Вы танцевали с огромным количеством замечательных танцовщиков…– Да, мне очень повезло с партнерами. С 17 лет я танцую главные партии в балетах и, конечно, не сразу все получалось. Я безмерно благодарна мои партнёрам за терпение, за то, что вызывали во мне большие эмоции и чувства во время репетиций и на спектаклях, за то, что научили меня быть собранной, за то, что они были всегда рядом, поддерживали и ловили…- В проекте "Большой балет" парой станут танцовщики из разных театров и даже стран! Кто-то участвует со своим постоянным партнером, а кто-то – с приглашенным. У каких пар больше шансов на успех?– Никогда не известно. Конечно, легче тем, кто постоянно вместе танцует. Особенно было трогательно видеть на проекте пары, которые не только на сцене, но и в жизни вместе. Парни в таких парах очень отличаются. Они как-то невольно больше переживают за свою партнёршу, стараются в дуэтах быть крайне внимательными, не выпячивают себя, а, как настоящие джентльмены, ставят свою даму вперед. Даже если бы они молчали о своих отношениях, мы бы все равно заметили такие пары.– В этом году в программе появился новый раздел под названием "Балетная энциклопедия". Зрители смогут узнать, из чего складывается то или иное балетное па. Будете ли показывать "Энциклопедию" и выпуски программы своей маленькой дочери?– Конечно! Анечка очень ждет, когда сможет увидеть проект.- Расскажите, в каких еще проектах вы заняты сейчас. Чем порадуете поклонников вашего творчества в ближайшее время?- В данный момент параллельно с выступлениями я начала подготовку к новому сольному проекту, премьеру которого планируем показать в Большом театре в конце июня. Это будут два одноактных балета, совершенно разных по стилю и тематике. У нас уже прошли первые репетиции балета на музыку Генделя, который поставил хореограф Мауро Бигонзетти. Второй балет будет ставить для меня Юрий Посохов.Я сейчас не готова полностью раскрыть все подробности постановки. Так как пока идет работа над написанием либретто и музыки. Могу только сказать, что спектакль будет о моде, точнее, о великой женщине, которая изменила мир моды. Я с огромным нетерпением жду начала репетиций. И надеюсь, что все, что мы задумали, состоится.