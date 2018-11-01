Внешний вид официального представителя МИД России стал поводом для насмешек для украинцев. Критики посоревновались между собой в остроумии в соцсетях.

Внешний вид официального представителя МИД Россиистал поводом для насмешек для украинцев. Критики посоревновались между собой востроумии в соцсетях.Ранее Мария Захаровапосетила премьеру фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Крымский мост.Сделано с любовью", которая состоялась в концертном зале "Зарядье". Длямероприятия она выбрала национальный ташкентский халат.Зубоскалы не поняли яркий образ дипломата. Судя повсему, такое понятие, как высокая мода, многим комментаторам чуждо. "Опять украла штору из отеля","Совсем спилась Машка!", "Как можно иметь столько денег и такодеваться?", "На фоне туалетной бумаги", "Когда Хэллоуин каждый день",– цитирует украинских пользователей Сети "Обозреватель".Отметим, что подобные нападки на пресс-секретаряроссийского МИДа не совсем адекватны в связи с тем, что некоторые украинскиевлиятельные люди вкусом не отличаются. Так, глава МИД Украины Павел Климкин частопоявляется на публике в странном виде: то в брюках, которые ему велики, то в подвернутыхджинсах. Такая одежда не сочетается с его статусом.Фото представителя российского дипведомства активнораспространяется блогерами в соцсетях. К слову, многие российские комментаторы похвалилинаряд Захаровой либо отнеслись к нему с добрым юмором.