Телеведущая попала впросак. Ксения Собчак выдала чужие строки за свои.

Телеведущая попала впросак. Ксения Собчак выдала чужие строки за свои.Знаменитость опубликовала в личном Instagram трогательный текст, призывающий быть милосерднее, добрее и искреннее. "Ecть близкие. Есть чужие. Есть те, кто косвенно идет с тобой по жизни, не особо влияя на нее, но присутствуя по неким причинам. Есть приходящие и уходящие. Нужно четко понять для себя, с кем ты можешь быть открытым, а с кем нет, кто заслуживает твоего доверия, кто чем дышит и какое отношение у этих людей к тебе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак.Однако внимательные пользователи соцсети заметили, что первые две строчки послания – это слова поэтессы Анжелики Хоффман. Это часть эссе, которое девушка опубликовала в Интернете более года назад.Поклонники отметили, что Собчак необходимо было указать авторство, а иначе получается, что она украла чужую интеллектуальную собственность. "Ксения Анатольевна, нехорошо чужие слова за свои выдавать. Вы бы приличия ради украсили пост копирайтом. БП даже подсказывает вам имя автора строк – Анжелика Хоффман", "Очень ценные слова Это цитата???или что?" – интересовались у ушлой Ксении пользователи Сети.Отметим, что это не первый раз, когда Ксения разочаровала поклонников неуместной публикацией в соцсетях. Недавно позволила себе использовать ненормативную лексику. Телеведущая процитировала песню рэп-исполнителя, в которой есть мат. Многих искренне удивило, что такая известная женщина, как , с претензией на интеллигентность так вульгарно выражается, и они предположили, что это влияние гормонов.