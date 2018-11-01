ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Пашвыкина Данилы Алексеевича...

ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Пашвыкина Данилы Алексеевича, 09.07.2001 года рождения, жителя г. Москвы, который 31 октября 2018 года ушел из детского центра на улице Мусы Джалиля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 160-165 см., нормального телосложения, волосы русые короткие.Был одет: светлая футболка, ярко желтая куртка, джинсы светлого цвета, кроссовки светлого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22