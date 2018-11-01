ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних Шквирской Юлии Борисовны и Шквирской Анастасии Борисовны...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних Шквирской Юлии Борисовны 31.10.2005 г.р. и Шквирской Анастасии Борисовны 18.07.2004 г.р., жительниц г. Москвы, которые 31 октября 2018 года ушли из детского центра в Борисовском проезде и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Приметы:Шквирская Юлия Борисовна: славянской внешности, на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.Была одета: спортивный костюм, пуховик и кроссовки.Шквирская Анастасия Борисовна: славянской внешности, на вид 14-15 лет, рост 162-165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы черные средней длины.Была одета:спортивный костюм, пуховик и кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22