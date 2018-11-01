Сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по району Замоскворечье задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи книг из магазина...

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи книг из магазина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился представитель одного из книжных магазинов на улице Большая Ордынка. Он сообщил, что из торгового зала неизвестный пытался совершить кражу трех дорогостоящих изданий.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого – 26-летнего приезжего мужчину. Установлено, что ранее злоумышленник совершил хищение в указанном магазине. Данное деяние было зафиксировано системой видеонаблюдения, контролер торгового зала узнал мужчину и вызвал полицию.Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60